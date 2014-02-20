Київстар пояснив перебої в роботі мобільного зв'язку

Про це сказано в повідомленні найбільшого українського оператора мобільного зв'язку «Київстар», опублікованому в Facebook.

«На даний момент збільшилася кількість дзвінків і зросло навантаження на мережу в деяких районах Києва», - повідомляє оператор.

У свою чергу, багато користувачів соціальної мережі скаржаться на повну відсутність зв'язку в мережі в деяких районах Києва.

При цьому в компанії стверджують, що мережа працює в звичайному режимі та спростовують інформацію про одержання розпоряджень щодо обмеження послуг зв'язку.

«Зараз немає правових умов для обмеження роботи мережі. Жодних особливих або спеціальних вимог про порядок надання послуг ми не одержували», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора 18 лютого і до цих пір "Беркут" штурмує Майдан. Повідомляється про десятки загиблих і більш як тисячу поранених.

З 19 лютого в центрі Києва через пожежу, що виникла в Будинку профспілок на Майдані Незалежності, спостерігаються перебої в роботі мобільного зв'язку найбільших українських операторів мобільного зв'язку.