На Дніпропетровщині військовослужбовці залишили поїзд, який мав відправитися на Київ

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор Дніпропетровського Євромайдану Віктор Романенко.

За його словами, поїзд з 11 вагонів, в якою було розмішено порядка 500 віськовослужбовців, заблокували з обох боків близько 300 активістів, які побудувавли барикади.

Романенко зазначив, що десантники залишили вагони і, за словами одного з командирів, повертаються до казарм у Новомосковському районі.

Романенко повідомив, що військовослужбовці були озброєні снайперськими гвинтівками.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 50 активістів лягли на залізничну колію на станції «Орлівщина», аби не допустити від’їзду поїзду з військовими десантної частини на Київ.

Як повідомляв УНІАН, кровопролитне протистояння силовиків і мітингувальників поновилося у Києві 18 лютого. Станом на ранок сьогоднішнього дня повідомлялося про 28 загиблих. Однак сьогодні снайпери почали розстрілювати людей на Майдані Незалежності в Києві. Повідомлялося, що в готелі «Україна» знаходиться 13 вбитих. Також ЗМІ повідомляли, що у готелю «Козацький» лежать тіла 7 вбитих. Крім того, МОЗ повідомляв про 7 загиблих. Точна кількість жертв невідома . Водночас МВС заявило, що видало міліції вогнепальну зброю.