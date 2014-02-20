Європейські міністри після зустрічі з Януковичем обговорять можливий компроміс опозицією
17:38, 20 лютого 2014Політика
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Cікорський також назвав шокуючими чутки про кількість загиблих
Міністри закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції після зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем обговорять сьогодні у Києві можливе компромісне вирішення конфлікту в Україні з представниками української опозиції.
Про це написав глава польського МЗС Радослав Сікорський на своєму Twitter.
"Посольство Європейського союзу в Києві, зараз почнеться зустріч з опозицією для того, аби протестувати запропоновану угоду", - написав він.
Cікорський також назвав шокуючими чутки про кількість загиблих.
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