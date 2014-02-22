Верховна Рада призначила Авакова в.о. міністра внутрішніх справ
13:30, 22 лютого 2014Політика
0
Народного депутата від «Батьківщини» Арсена Авакова Верховна Рада призначила в.о. міністра внутрішніх справ України.
Авакова призначено в. о. міністра внутрішніх справ
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 275 із 324 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Перед голосуванням новообраний голова ВР Олександр Турчинов нагадав, що це призначення стосується часу до формування коаліційного уряду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter