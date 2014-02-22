Турчинова обрали спікером Верховної Ради
12:33, 22 лютого 2014Політика
2оновлено
Верховна Рада ухвалила постанову про обрання народного депутата від «Батьківщини» Олександра Турчинова головою парламенту.
Турчинова обрали головою ВР
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 288 із 326 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, на розгляд парламенту вносилася також кандидатура Петра Порошенка на посаду голови ВР, але він зняв свою кандидатуру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter