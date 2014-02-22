Турчинова обрали спікером Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 288 із 326 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, на розгляд парламенту вносилася також кандидатура Петра Порошенка на посаду голови ВР, але він зняв свою кандидатуру.