Львівські "беркутівці" на колінах попросили пробачення

Працівників "Беркута" привели на львівський Євромайдан після 20:00 і вивели на сцену, пише ZAXID.NET.

Люди, які зібралися на площі, кричали "Ганьба" і кидали в силовиків дрібними предметами.

Аби втримати людей, сцену оточили активісти самооборони. Людей також заспокоював священик, який був на сцені.

На вимогу людей "беркутів ці" стали на сцені на коліна. Після цього один з них взяв слово і пообіцяв, що "Беркут" завжди буде на боці народу, а також запевнив, що львівські силовики не брали участі в бойових діях у Києві.

За даними ГУ МВС у Львівській області, станом на 11 лютого 130 працівників спецпідрозділу "Беркут" з Львівської області перебували в Києві.