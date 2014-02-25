ЦВК затвердила форму анкети кандидата на пост Президента

Центральна виборча комісія затвердила форму анкети кандидата на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову на засіданні Центрвиборчкому проголосували 15 членів ЦВК.

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За словами заступника голови комісії Андрія Магери, з формою анкети можна буде ознайомитись на сайті ЦВК, де вона буде оприлюднена. В той же час він зазначив, що зміст анкети мало чим відрізнятиметься від тієї, яка була затверджена у 2009 році.