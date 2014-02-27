У Держдумі РФ порівняли Крим з Косово

Про це у своєму Twitter написав голова Комітету Держдуми у міжнародних справах Олексій Пушков.

«Якщо воля народу може бути джерелом влади і самовизначення у Косово і в Києві, то не можна відмовити в цьому і більшості народу Криму», - відзначив він.

Раніше Пушков заявляв, що якщо Захід визнав київський Майдан «носієм волі українського народу», то він має визнати, що і народ Криму має право на висловлення своєї волі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, кримські депутати планують розглянути на позачерговій сесії питання призначення на 25 травня всекримського референдуму з питання розширення повноважень автономії.

Албанські власті Косово за підтримки США і низки країн Євросоюзу 17 лютого 2008 року в односторонньому порядку проголосили незалежність від Сербії. Місія EULEX у грудні 2008 року узяла на себе всю повноту відповідальності за забезпечення законності і правопорядку у Косово, що раніше входило у функції місії ООН (UNMIK).