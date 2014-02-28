Російський політолог: Через три дні Крим заспокоїться

Про це він сказав в ефірі "5 каналу", пише Gazeta.ua.

"Жодних проблем у Криму немає. Це фарс. Через три дні, я готовий посперечатися з ким завгодно на що завгодно, Крим просто констатує, що він залишається невід'ємною частиною України", - запевнив політолог.

Бєлковський підкреслив, що колишній президент Віктор Янукович відсторонив від себе кримську еліту.

"Кримська еліта управляє Кримом. А Янукович вирішив змінити еліту кримського походження на донецьких", - додав експерт.

Нагадаємо, учора, 27 лютого, депутати Верховної Ради Криму, які зібралися на сесійне засідання в захопленій озброєними людьми будівлі парламенту, проголосували за проведення референдуму щодо розширення повноважень автономії 25 травня поточного року, а також відправили у відставку Раду міністрів Криму на чолі з Анатолієм Могильовим.

Також кримські парламентарі призначили новим прем'єр-міністром автономії лідера партії "Русское единство" Сергія Аксьонова.