ЗМІ: Голова СБУ Криму подав у відставку

Про це повідомляє російське видання Вести.ру.

"Я написав заяву. Військовослужбовці повинні виконувати свої службові обов'язки, зберігати мир і спокій у Криму, забезпечувати роботу на ввірених їм ділянках", - заявив Калачов в ефірі телеканалу "Росія 24" в неділю 2 березня.

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