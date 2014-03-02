ЗМІ: Голова СБУ Криму подав у відставку
04:59, 02 березня 2014Політика
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Геннадій Калачов, начальник Головного управління Служби безпеки України в Криму, заявив про свою відставку.
Про це повідомляє російське видання Вести.ру.
"Я написав заяву. Військовослужбовці повинні виконувати свої службові обов'язки, зберігати мир і спокій у Криму, забезпечувати роботу на ввірених їм ділянках", - заявив Калачов в ефірі телеканалу "Росія 24" в неділю 2 березня.
Читайте такожСамопроголошений премєр Криму визнав, що низка обєктів у Криму «охороняють» військові ЧФ РосіїЯк повідомляє телеканал, збройова кімната кримського СБУ опечатана, а будівля взято під контроль "бійцями загону самооборони". "Боєць самооборони", який чергував біля входу в Головне управління СБУ, сказав, що вони забезпечують пропуск в будівлю і стежать за громадським порядком.
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