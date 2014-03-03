У Бахчисараї та на Фіоленті люди з автоматами блокують роботу військових частин

11:43, 03 березня 2014
Політика
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Озброєні люди у камуфляжі і без пізнавальних знаків блокують роботу військових частин A3835 (Центр оперативного забезпечення Військово-морських сил) в Бахчисараї і A4368 (Центр розвідки ВМС) - на мисі Фіолент.

Люди с автоматами продолжают блокировать военные части

Як повідомили УНІАН очевидці, у Бахчисараї зараз знаходяться близько 50 військових з автоматами і гвинтівками, на Фіоленті - 25.

Українські військові здаватися не збираються.

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Вони просять приїхати до них телевізійників, вважаючи, що збройні люди бояться гласності, і журналісти зможуть допомогти українцям захистити військові об'єкти.

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