У Бахчисараї та на Фіоленті люди з автоматами блокують роботу військових частин

Як повідомили УНІАН очевидці, у Бахчисараї зараз знаходяться близько 50 військових з автоматами і гвинтівками, на Фіоленті - 25.

Українські військові здаватися не збираються.

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Вони просять приїхати до них телевізійників, вважаючи, що збройні люди бояться гласності, і журналісти зможуть допомогти українцям захистити військові об'єкти.