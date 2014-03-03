Проросійські активісти штурмували будівлю Одеської облради
11:52, 03 березня 2014Політика
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Лідер організації «Народна альтернатива» Антон Давидченко просочився в зал засідань обласної ради, де проходить позачергова сесія, присвячена ситуації в країні.
Проросійськи налаштований громадський діяч зажадав дати йому слово і запустити в зал його прихильників, мітингувальників на площі перед ОДА.
Голова облради Микола Тиндюк відмовився, тоді «антимайданщики» почали штурмувати головний вхід в адміністрацію. Розбите скло.
Трохи пізніше через чорний вхід в будівлю проникли невідомі в касках і з кийками в руках.
Як повідомляють очевидці, проти 300 мітингувальників було всього 10 співробітників міліції.
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