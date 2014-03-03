Проросійські активісти штурмували будівлю Одеської облради

Проросійськи налаштований громадський діяч зажадав дати йому слово і запустити в зал його прихильників, мітингувальників на площі перед ОДА.

Голова облради Микола Тиндюк відмовився, тоді «антимайданщики» почали штурмувати головний вхід в адміністрацію. Розбите скло.

Трохи пізніше через чорний вхід в будівлю проникли невідомі в касках і з кийками в руках.

Як повідомляють очевидці, проти 300 мітингувальників було всього 10 співробітників міліції.