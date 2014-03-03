МЗС Швеції: Військова сила не додасть Росії друзів ні в Європі, ні в світі

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що політичне врегулювання ситуації у Криму не буде швидким і є неможивим без повернення російських військ до місць постійної дислокації, а військова сила не додасть Росії друзів ні в Європі, ні у світі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Більдт заявив журналістам перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ з обговорення ситуації у Криму.

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"Ми дуже суворо засуджуємо окупацію, яка є агресією Росії проти України, як ми бачимо на тлі окупації Криму. Ми, звичайно, хотіли б політичного врегулювання, щоб російські сили були виведені і також щоб була усунута погроза вторгнення до цілої України, як висловлено в позиції Ради федерації", - сказав Більдт.

"Важко буде знайти рішення без виведення російських військ з території незалежної європейської країни", - сказав Більдт, додавши, що не є оптимістом щодо швидкого врегулювання.

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"Багато хто в Росії вражений їхньою військовою силою. Але після якогось часу вони побачать обмеженість цієї сили. Військова сила - не шлях набуття друзів у Європі і світі. Росіяни це з часом побачать. Не сьогодні, не завтра, не післязавтра, але вони це все одно зрозуміють", - сказав Більдт.