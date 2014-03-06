Поведінка Росії є небезпечною і непередбачуваною - Президент Литви

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Грібаускайте сказала перед початком екстреного саміту ЄС, на якому лідери країн-членів спільноти планують обговорити ситуацію в Криму і відповідь Євросоюзу на дії Росії на півострові.

"Ми на своїй шкірі відчуваємо поведінку Росії. Україна - наш сусід, цей регіон близький нам, і цей регіон став небезпечним. Бо тут ведемо мову не лише про Україну, а про весь балтійський регіон також", - сказала Грібаускайте.

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"Щодо санкцій проти Росії - давайте спочатку розглянемо і зрозуміємо. Сьогодні Росія є небезпечною і непередбачуваною. І тут не стоїть питання, що хтось боїться. Мова про те, щоб стати і сказати, що ми це розуміємо, і дати це чітко зрозуміти Росії, а також оперативно відреагувати. Адже ми ведемо мову про Росію Путіна", - сказала Президент Литви.

У саміті ЄС як гість бере участь прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.