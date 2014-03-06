США вводять санкції проти російських посадовців
США вводять санкції проти російських посадовців, яких вважають відповідальними за загрозу цілісності України.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Білий дім.
Водночас, ИТАР-ТАСС повідомляє, що Білий дім оголосив в четвер про розпорядження президента США Барака Обами ввести санкції проти російських офіційних осіб і організацій, відповідальних за підрив демократичних інститутів в Україні.
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Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters, США ввели візові санкції щодо чиновників з Росії і Криму, а також звичайних громадян і організацій, дії яких, на думку Вашингтона, дестабілізують ситуацію на Україні. Відповідний указ підписав президент Барак Обама.
Конкретні прізвища чиновників, що фігурують у списку, не уточнюються.