США вводять санкції проти російських посадовців

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Білий дім.

Водночас, ИТАР-ТАСС повідомляє, що Білий дім оголосив в четвер про розпорядження президента США Барака Обами ввести санкції проти російських офіційних осіб і організацій, відповідальних за підрив демократичних інститутів в Україні.

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Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters, США ввели візові санкції щодо чиновників з Росії і Криму, а також звичайних громадян і організацій, дії яких, на думку Вашингтона, дестабілізують ситуацію на Україні. Відповідний указ підписав президент Барак Обама.

Конкретні прізвища чиновників, що фігурують у списку, не уточнюються.