Рада ініціює розпуск кримського парламенту - Турчинов

Про це йдеться у зверненні в.о. Президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова до народу України у зв’язку із ситуацією в Автономній Республіці Крим.

“Ми захистимо недоторканність нашої території. Ми захистимо суверенність нашої країни”, - підкреслив він.

При цьому Турчинов висловив переконання, що “громадяни України, які проживають на території Криму, будуть усіляко цьому сприяти”.

Читайте такожКримський референдум, призначений на 16 березня, є нелегітимним – міністр юстиції Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, парламент Криму переніс з 30 на 16 березня всекримський референдум про статус автономії.

Як повідомив віце-спікер парламенту автономії Сергій Цеков, на референдум виносяться два питання: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта?» і «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави?».

Також депутати кримського парламенту проголосували за приєднання регіону до Росії.

Водночас у ЦВК заявляють, що юридичної бази для проведення референдуму у Криму немає. Як заявив у коментарі УНІАН член Центральної виборчої комісії Юрій Донченко, у законі про всеукраїнський референдум, в його прикінцевих і перехідних положеннях, визначено, що втратив чинність закон про місцеві референдуми, а новий закон Верховна Рада ще не розробила.