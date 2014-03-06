Башар Асад похвалив Путіна за "миролюбність" щодо України

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на сирійське агентство SANA.

«Президент Башар Асад направив Володимиру Путіну телеграму, в якій від свого імені та від імені сирійського народу висловив солідарність з його зусиллями з відновлення безпеки і стабільності в дружній державі Україна в світлі спроби перевороту проти законності і демократії на користь радикалів і терористів», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожПоведінка Росії є небезпечною і непередбачуваною - Президент ЛитвиВін також зазначив, що Дамаск підтримує «раціональний і миролюбний підхід російського президента, який прагне до світової системи, яка підтримує стабільність і боротьбу з тероризмом».

Довідка. Башар Асад є лідером Сирії з 2000 року. Три роки тому після жорстокого придушення їм антиурядових протестів у країні почалася масштабна громадянська війна, під час якої, за оцінками ООН, загинули понад сто тисяч осіб.

У конфлікті, імовірно, з обох боків застосовували хімічну зброю, що ледь не стало приводом для військової інтервенції в Сирії з боку США. Однак за дипломатичної підтримки Росії сирійський уряд оголосив про відмову від хімзброї і його утилізації під міжнародним контролем.

Зараз громадянська війна в Сирії триває.

Асад фактично став першим лідером незалежної держави, який підтримав Путіна. Раніше про підтримку де-факто події вводу військ в Україну заявляли тільки очільник Чечні Рамзан Кадиров і повалений екс-президент України Віктор Янукович.