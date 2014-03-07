У Москві розглянуть питання про заочний арешт Яроша

Басманний суд Москви 12 березня розгляне питання про заочний арешт лідера руху "Правий сектор" Дмитра Яроша, оголошеного в міжнародний розшук. Про це ИТАР-ТАСС повідомили в суді.

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"Клопотання слідчого про обрання Ярошу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту надійшло в суд і буде розглянуто 12 березня", - сказав представник суду. Він зазначив, що у зв'язку з тим, що Ярош знаходиться за межами РФ, судове засідання відбудеться в заочному режимі.

Як раніше повідомив ІТАР-ТАРС офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін, "Головним слідчим управлінням СК РФ винесено постанову про притягнення лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша в якості обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205.2 КК РФ і ч. 2 ст. 280 КК РФ - "Публічні заклики до здійснення терористичної і екстремістської діяльності, вчинені з використанням засобів масової інформації".

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На думку слідства, в своїх виступах Ярош публічно закликає антиросійські сили до екстремістських дій і терору на території Росії.