Американський есмінець Truxtun увійшов у Чорне море

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Як повідомив фотограф агентства, американський корабель супроводжував катер берегової охорони Туреччини.

Про це ж на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

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“Не відстежував новин, але на всяк випадок: в 15.55 американський ракетний есмінець ”Тракстон” пройшов протоку Босфор. Власне, про те, що сьогодні американський есмінець увійде в Чорне море, ми писали 4 дні тому”, - повідомив Тимчук.

Також він зазначив, що, за наявною у нього інформацією, “ніякі інші американські бойові кораблі в Чорне море не входили і входити поки що не планують”.

Раніше ЗМІ з посиланням на Міноборони США повідомили, що американський “Truxtun”, на борту якого перебуває близько 300 моряків, вранці 6 березня вирушив від берегів Греції в Чорне море.

У той же час, в заяві відомства наголошується, що відвідування есмінцем Чорного моря не пов'язано з недавнім вторгненням Росії в Україну. У міністерстві оборони США зазначили, що есмінець візьме участь у запланованих навчаннях спільно з військово-морськими силами Румунії і Болгарії.

Згідно з Конвенцією Монтрьо про статус проток, військові кораблі держав, що не мають виходу до Чорного моря, можуть перебувати в його водах не більше 21 дня.