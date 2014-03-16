У Донецьку осквернили пам'ятник Тарасу Шевченку

Як передає кореспондент УНІАН, вчора, 9 березня, на честь 200-річчя з Дня народження Кобзаря до підніжжя пам'ятника покладали безліч квітів. Але ввечері того ж дня біля пам'ятника збиралися проросійські мітингувальники, які вели себе досить агресивно, псуючи все, що пов'язано з національною символікою України. Так, було знищено кілька українських прапорів, знято з флагштока біля будинку облдержадміністрації, яка розташовується в 100 метрах від пам'ятника Т. Шевченка, державний стяг, а також спалено прапор з символікою донецького футбольного клубу «Шахтар».

Сьогодні ж на пам'ятнику Т.Шевченка була виявлений, написаний чорною фарбою нецензурний напис.

Правоохоронці обіцяють дати правову оцінку тому, що трапилося.