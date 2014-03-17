Канада розширить санкції щодо громадян Росії
Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер заявив, що влада країни розширить санкції щодо громадян Росії і перших осіб Криму.
Раніше прем'єр заявляв, що влада країни не має наміру визнавати результати референдуму про статус Криму.
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Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал CTV.
«Сьогодні в черговий раз уряд оголосить і оголошує нові економічні санкції та візові обмеження для високопоставлених осіб в Росії і в Криму. Я переконаний, що ми повинні зберігати тиск і продовжувати підтримувати санкції», - сказав Харпер журналістам під час зустрічі з послом України в Оттаві Вадимом Пристайко. Прем'єр зустрівся з послом в переддень візиту в Україну, який планується на 22 березня.
Раніше влада Канади заявила про припинення військової співпраці з Росією і співпраці в рамках російсько-канадської міжурядової економічної комісії.