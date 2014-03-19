Китай і надалі підтримує територіальну єдність України

Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Хун Лей, коментуючи підписання «договору» про прийняття Криму і Севастополя до складу РФ, передає ИТАР-ТАСС.

"Поважання суверенітету, незалежності і територіальної цілісності країн - є незмінною позицією КНР, - заявив дипломат. - Вважаємо, що всі сторони повинні зберігати холоднокровність і стриманість, не вживати суперечливих дій, здатних загострити суперечності".

Питання Криму має вирішуватися в рамках закону, порядку і політичними методами, вважає він.

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"Міжнародне співтовариство повинно відігравати конструктивну роль у вирішенні відповідного питання", - сказав Хун Лей. Представник китайського зовнішньополітичного відомства наголосив, що "Китай завжди дотримувався неупередженої та об'єктивної позиції" з питання Криму.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто брав у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

Того ж дня в Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів.