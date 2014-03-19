На Донеччині сільські жителі блокують склади зі зброєю

Вони перегородили дорогу вантажівкам з боєприпасами і не пускають їх за межі військової частини. Керівництво частини каже, що мають наказ Міноборони України передати зброю для забезпечення нею особового складу. Але виконати його не можуть.

Про це повідомляється у спецвипуску ТСН.

Про інцидент повідомили і урядовців, і місцеву владу та міліцію, проте жодної реакції не дочекалися.

"Наша частина забезпечує військові частини Міністерства оборони стрілецькою зброєю. Терміни поставки зброї у нас стоять. Відповідно документів, за якими ми повинні виконати завдання, а вони зараз зриваються", - каже заступник командира воїнської частини Артемівська Едуард Лебеденко.

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Водночас, учасники пікету побоюються, що цю зброю буде використано проти них, тому не дозволяють вантажівкам рухатись.

"Вивозиться зброя, ми можемо тільки здогадуватися, куди вона вивозиться. І, швидше за все, ця зброя буде використовуватися проти нас. Поки розберуться політики, поки розберуться військові - нехай вона залишиться тут", - каже місцевий житель Анатолій Харитоненко.