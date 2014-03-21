Тимошенко днями заявить про своє балотування – Соболєв

Про це повідомив лідер фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв в ефірі "Громадського ТБ", пише Українська правда.

"Це буде публічна заява Юлії Володимирівни (про рішення йти чи не йти в президенти), думаю, буквально днями. Більше того, у нас планується з’їзд. Він, швидше за усе, відбудеться наступного тижня, в кінці наступного тижня. Зараз дата визначається", - зазначив він.

"Я думаю, що на сьогоднішній день наша політична сила має достатньо підстав для того, щоб як ключова політична сила, яка дуже активну участь брала у боротьбі з режимом Януковича, бути представлена достойним кандидатом", - вважає політик.

Читайте такожЧастина "Батьківщини" не підтримала Тимошенко як єдиного кандидата від фракції - ЗМІ

"Попередній з’їзд висунув Юлію Володимирівну. Це було висунення ще до старту виборчої кампанії. Остаточне рішення буде ухвалене на з’їзді", - сказав він.

Водночас, на думку депутата, провести одночасно парламентські та президентські вибори неможливо, "бо забороняє на сьогоднішній день не просто законодавство – це пряма заборона, в тому числі, Венеціанської комісії".