У Криму створюють органи МВС Росії

Як повідомляє прес-служба відомства, наказом МВС Росії № 175 від 25 березня 2014 року в нових суб'єктів створюються територіальні органи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.

"Згідно з цим наказом формуються Міністерство внутрішніх справ у Республіці Крим та підпорядковані йому територіальні органи МВС Росії на районному рівні, а також управління МВС Росії у місті Севастополі та підпорядковані йому територіальні органи МВС Росії на районному рівні і Сімферопольський лінійний відділ МВС Росії на транспорті, підпорядкований Міністерству внутрішніх справ Російської Федерації.

Триває активна робота з формування органів внутрішніх справ МВС Росії в анексованому Криму", - йдеться в повідомленні.