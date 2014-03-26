У Криму створюють органи МВС Росії
Міністр внутрішніх справ Російської Федерації генерал-полковник поліції Володимир Колокольцев у вівторок, 25 березня, підписав наказ про створення російських органів внутрішніх справ у Криму і Севастополі.
Як повідомляє прес-служба відомства, наказом МВС Росії № 175 від 25 березня 2014 року в нових суб'єктів створюються територіальні органи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.
"Згідно з цим наказом формуються Міністерство внутрішніх справ у Республіці Крим та підпорядковані йому територіальні органи МВС Росії на районному рівні, а також управління МВС Росії у місті Севастополі та підпорядковані йому територіальні органи МВС Росії на районному рівні і Сімферопольський лінійний відділ МВС Росії на транспорті, підпорядкований Міністерству внутрішніх справ Російської Федерації.
Триває активна робота з формування органів внутрішніх справ МВС Росії в анексованому Криму", - йдеться в повідомленні.