Українці з розумінням поставилися до відключення російських каналів - Нацрада

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник голови Нацради Лариса Мудрак.

За її словами, якщо на початку місяця, починаючи з 7 березня, Нацрада отримувала шквал дзвінків від абонентів, які вимагали не відключати російські телеканали, то на сьогодні тенденція змінилася - лише 25% громадян скаржаться в Нацраду з приводу вимкнення російських каналів, а 75% з розумінням ставляться до тимчасового припинення трансляції таких каналів.

У свою чергу голова Нацради Володимир Манжосов поінформував, що станом на 26 березня 443 провайдери припинили трансляцію російських телеканалів ”Вести”, “Россия-24», «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ-Мир».

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Також він додав, що всього в Україні 703 провайдери програмної послуги, які мають ліцензію на трансляцію зазначених російських телеканалів.