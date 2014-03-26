Українці з розумінням поставилися до відключення російських каналів - Нацрада
На сьогодні Національна рада з питань телебачення та радіомовлення отримує набагато менше скарг від абонентів кабельного телебачення щодо відімкнення російських телеканалів, ніж це було кілька тижнів тому.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник голови Нацради Лариса Мудрак.
За її словами, якщо на початку місяця, починаючи з 7 березня, Нацрада отримувала шквал дзвінків від абонентів, які вимагали не відключати російські телеканали, то на сьогодні тенденція змінилася - лише 25% громадян скаржаться в Нацраду з приводу вимкнення російських каналів, а 75% з розумінням ставляться до тимчасового припинення трансляції таких каналів.
У свою чергу голова Нацради Володимир Манжосов поінформував, що станом на 26 березня 443 провайдери припинили трансляцію російських телеканалів ”Вести”, “Россия-24», «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ-Мир».
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Також він додав, що всього в Україні 703 провайдери програмної послуги, які мають ліцензію на трансляцію зазначених російських телеканалів.