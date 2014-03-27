Ляшко - охочим штурмувати Раду: Ви працюєте на Путіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час закриття засідання парламенту.

Звертаючись до учасників акції біля парламенту, Ляшко заявив: “Я хочу сказати вам, тим, хто хоче штурмувати Раду, ви працюєте на Путіна”.

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Він також звернувся до тих, хто “збирається зараз запалювати шини біля ВР, збирається її штурмувати”, із закликом зупинитися та не вчиняти таких дій.

У свою чергу голова Верховної Ради України Олександр Турчинов також закликав не вчиняти протизаконних та антиконституційних дій.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради зібралися понад 1 тисячу людей, які дуже щільно підішли до будівлі.

В самому приміщення парламенту охорона зібралася біля дверей із щитами та вогнегасниками.