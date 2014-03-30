Кличко та Порошенко прийшли на жалобне Віче

Лідер фракції УДАР Віталій Кличко і народний депутат Петро Порошенко прийшли на Майдан Незалежності, де триває жалобне Віче пам’яті Героїв Небесної сотні.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час політики не виступають зі сцени, а просто спілкуються з громадянами, вислуховуючи їхні поради та висловлюючи свої думки, відповідають на запитання людей.

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Наразі в жалобному віче бере участь понад 5 тисяч осіб, проте люди продовжують прибувати на головну площу столиці.