У Києві проходить жалобне Віче (онлайн-трансляція)

На Майдані Незалежності хвилиною мовчання розпочалося жалобне Віче за загиблими мітингувальниками.

Як передає кореспондент УНІАН, хвилина мовчання за Небесною сотнею відбулася після того, як зі сцени прозвучав гімн України.

Наразі на сцені виступає священнослужитель.

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В той же час по всьому центру Києва, зокрема на вулиці Інститутській, яку пропонується перейменувати у вулицю Небесної сотні, відбувається покладання квітів.

На Майдані зібралося кілька тисяч людей, кількість учасників віче продовжує зростає.