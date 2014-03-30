Майдан подякував Андрію Макаревичу за підтримку

Учасники віче на Майдані Незалежності подякували за підтримку російському співаку Андрію Макаревичу.

Як передає кореспондент УНІАН, ведучий зі сцени нагадав, що свого часу на Майдані виконувалися, крім українських та російських пісень, зокрема пісні Макаревича.

Йому передали привіт і вітання з 60-річчям, а також подякували за підтримку Майдану. Учасники віче привітали Макаревича оплесками й запросили на Майдан.

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“Я розумію, що їм важко, їх труять, хочуть заслужених нагород позбавити”, - сказав ведучий і додав, що ніхто не позбавить поваги українців до російського народу.

Як відомо, 11 березня Міністерство культури Російської федерації опублікувало список артистів, які виступили на підтримку політики президента Путіна щодо України і Криму.

У ньому є прізвища Безрукова, Боярського і інших діячів РФ.

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На наступний день в Росії був оприлюднений список діячів культури і мистецтва, які підтримують Україну та засуджують дії президента Росії щодо війни в Криму.

Так, висловили свою підтримку українцям 33 відомих росіян. Серед них - популярні музиканти і актори, - Лія Ахеджакова, Олег Басілашвілі, Армен Джигарханян, Юрій Шевчук, Борис Гребенщиков, Сергій Юрський, Валентин Гафт, Андрій Макаревич та інші.

Також Макаревич брав участь у Марші миру в підтримку України, який відбувся в Москві. За інформацією ЗМІ, після Маршу миру Макаревича намагалися побити прихильники Путіна.