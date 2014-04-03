СБУ: Масовими вбивствами на Майдані керував Янукович
15:19, 03 квітня 2014Політика
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Так званою «антитерористичною» операцією 18 лютого в Києві керував екс-президент України Віктор Янукович.
Масовими вбивствами на Майдані керував Янукович / REUTERS
Так звана "антитерористична" операція, яка була введена в дію 18 лютого у Києві, є фактично масовим вбивством людей, яке відбувалося при безпосередній участі та під прямим керівництвом екс-президента Віктора Януковича.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.
“Спланована у вигляді антитерористичної операції, а фактично організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і під прямим керівництвом колишнього президента Януковича”, - сказав Наливайченко.
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