СБУ: Масовими вбивствами на Майдані керував Янукович

Так звана "антитерористична" операція, яка була введена в дію 18 лютого у Києві, є фактично масовим вбивством людей, яке відбувалося при безпосередній участі та під прямим керівництвом екс-президента Віктора Януковича.

Читайте такожЗвіт про вбивства на Майдані: планувала ФСБ Росії, розстрілювали "Альфа" та "Беркут"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“Спланована у вигляді антитерористичної операції, а фактично організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і під прямим керівництвом колишнього президента Януковича”, - сказав Наливайченко.