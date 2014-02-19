СБУ сьогодні почне "антитерористичну операцію" по всій Україні

Службою безпеки та Антитерористичним центром України сьогодні прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції.

Про це йдеться в заяві глави СБУ Олександра Якименка, поширеній в середу.

«Події останньої доби в Україні засвідчили наростаючу ескалацію силових протистоянь та масове застосування зброї зі сторони екстремістсько налаштованих угруповань», - зазначає Якименко.

За його словами, «сьогодні відбувається свідоме, цілеспрямоване застосування насильства, шляхом підпалів, убивств, захоплення заручників, залякування населення з метою досягнення злочинних цілей».

«Все це з використанням вогнепальної зброї. Це вже не прояви тероризму – це конкретні терористичні акти! Радикальні і екстремістські угруповання своїми діями несуть реальну загрозу життю мільйонам українців. У зв’язку з цим, Службою безпеки та Антитерористичним центром України сьогодні прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції», - сказано в заяві голови СБУ.

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Згідно із Законом України «Про боротьбу з тероризмом» до цієї роботи залучені: Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Прикордонна служба України, центральні та місцеві органи влади.

З огляду на таке рішення в державі запроваджуються заходи щодо посилення безпеки охорони громадського порядку та державного кордону.

«Я звертаюсь до всіх громадян України з проханням зберігати спокій та дотримуватись у своїх діях законодавчих вимог. Я вже поінформував Президента держави про рішення щодо проведення антитерористичної операції», - додав Якименко.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння між протестуючими на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинуло 25 чоловік, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.