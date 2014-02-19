СБУ сьогодні почне "антитерористичну операцію" по всій Україні
СБУ прийняла рішення про проведення на території України антитерористичної операції.
Службою безпеки та Антитерористичним центром України сьогодні прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції.
Про це йдеться в заяві глави СБУ Олександра Якименка, поширеній в середу.
«Події останньої доби в Україні засвідчили наростаючу ескалацію силових протистоянь та масове застосування зброї зі сторони екстремістсько налаштованих угруповань», - зазначає Якименко.
За його словами, «сьогодні відбувається свідоме, цілеспрямоване застосування насильства, шляхом підпалів, убивств, захоплення заручників, залякування населення з метою досягнення злочинних цілей».
«Все це з використанням вогнепальної зброї. Це вже не прояви тероризму – це конкретні терористичні акти! Радикальні і екстремістські угруповання своїми діями несуть реальну загрозу життю мільйонам українців. У зв’язку з цим, Службою безпеки та Антитерористичним центром України сьогодні прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції», - сказано в заяві голови СБУ.
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Згідно із Законом України «Про боротьбу з тероризмом» до цієї роботи залучені: Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Прикордонна служба України, центральні та місцеві органи влади.
З огляду на таке рішення в державі запроваджуються заходи щодо посилення безпеки охорони громадського порядку та державного кордону.
«Я звертаюсь до всіх громадян України з проханням зберігати спокій та дотримуватись у своїх діях законодавчих вимог. Я вже поінформував Президента держави про рішення щодо проведення антитерористичної операції», - додав Якименко.
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння між протестуючими на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинуло 25 чоловік, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.