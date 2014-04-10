У Кличка є рік на викорінення корупції в Києві – експерт

Так, коментуючи заяву лідера УДАРу Віталія Кличка про те, що процеси реформ в Україні почнуться з Києва, керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко зазначив: «Немає нічого дивного в заяві Кличка. Я ще раніше говорив, що союз Порошенка і Кличка вигідний для Києва. Обидва політики вкрай зацікавлені в тому, щоб зробити столицю «візитною карткою» успішності їхньої роботи. Свого часу союз Гройсмана (віце-прем'єр-міністр, екс-мер Вінниці. – Ред.) і Порошенко дозволив провести дійсно якісні реформи у Вінниці. Тепер союз Кличка з Порошенком дозволить провести якісні реформи в Києві».

«Навіть більше, вважаю, що союзники зацікавлені діяти швидко. Давайте не забувати, що наступні місцеві вибори в Києві, як і у всій Україні, відбудуться вже наступної осені. Тобто до того часу і Кличко, і Порошенко зобов'язані продемонструвати результат. Це має бути наочний приклад успішності роботи команди саме на місцевому рівні. Вважаю, що найближчим часом перевагу нададуть очищенню Києва від корупції та стабілізації соціально-економічної ситуації. Крім того, і Кличко, і Порошенко мають серйозний авторитет за кордоном, який допоможе в залученні іноземних інвестицій», – зазначив експерт.

Нагадаємо, виступаючи в ефірі «5 каналу», лідер УДАРу Віталій Кличко заявив, що процеси реформ в Україні мають розпочатися з Києва. «Сьогодні нам терміново необхідно сформувати вертикаль влади, щоб стабілізувати ситуацію в Україні. Для цього повинні відбутися вибори президента і вибори мера столиці. Ми говоримо про реформи, про те, що потрібно якнайшвидше подолати корупцію, створити сприятливий інвестиційний клімат. І ми розуміємо, що всі процеси реформ розпочнуться з Києва», – зазначив лідер УДАРу.