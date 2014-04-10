Есмінець США "Дональд Кук" увійшов у Чорне море

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на джерело в міністерстві оборони Росії.

"Тільки що в Чорне море увійшов есмінець ВМС США "Дональд Кук" з протиракетною системою "Іджіс" на борту. За наявними даними, 11 квітня до нього приєднається великий розвідувальний корабель "Дюпюї-де-Лом". Є також інформація, що імовірно 14 квітня в Чорне море увійде і есмінець "Дюплекс" ВМС Франції", - повідомив співрозмовник агентства.

Читайте такожПентагон підтвердив вхід есмінця "Дональд Кук" Чорне море"Таким чином, з урахуванням того, що в південно-західній частині Чорного моря з кінця березня перебуває рятувальне судно "Алізе" французьких ВМС, вперше після 2008 року в Чорноморському басейні, поблизу від російського кордону, створюється військово-морське угруповання НАТО", - зазначив він.

"Натівці перестали наводити тінь на тин, стверджуючи, що заходи їх військових кораблів у Чорне море є плановими. Тепер вони відкрито заявляють, що ці візити безпосередньо пов'язані з подіями на Україні", - додало джерело в російському військовому відомстві.

Воно пояснило, що НАТО, направляючи кораблі в Чорне море, переслідує відразу кілька цілей. "Одна з них - надання моральної підтримки владі в Києві, інша - демонстрація сили щодо Росії з метою її стримування. Третя мета полягає в зборі даних про заходи російського військового командування в Криму та інших прикордонних з Україною районах Росії, включаючи ведення радіо - і радіотехнічної розвідки проти наших Збройних сил", - заявив співрозмовник.

За його даними, повідомлення про захід своїх кораблів у Чорне море США і Франція, відповідно до конвенції Монтре, направили турецькій стороні завчасно. Він нагадав, що нинішній візит американського корабля в акваторії Чорного моря - вже четвертий за рахунком з лютого поточного року.

"Під час нинішньої "чорноморської активації" "Дональд Кук" може відвідати порти Туреччини та Румунії. Поки не відомо, чи зайде він в український порт Одеса, щоб продемонструвати підтримку Сполученими Штатами нинішнього керівництва в Києві", - сказало джерело.

Він особливо зазначив, що в російському військовому відомстві розцінюють появу в Чорному морі американського бойового корабля з протиракетною системою "Іджіс" як прагнення США "максимально наблизити до території Росії морську компоненту своєї системи ПРО".

"З урахуванням того, що установка на сухопутній території європейських союзників США, зокрема Румунії, елементів ПРО є тривалим процесом, американці повели лінію на всебічне підвищення інтенсивності заходів в Чорне море своїх бойових кораблів з протиракетною системою, - підкреслив співрозмовник. - Починаючи з лютого цього року кораблі ВМС США перебувають в акваторії Чорного моря на регулярній періодичній основі. Замість одного американського корабля, що покинув Чорне море, одразу з'являється інший, а то й кілька. Цілком можливо, що така практика буде застосована і щодо есмінців з системою ПРО "Іджіс".

Як повідомлялося раніше, "Дональд Кук" стане першим з чотирьох американських кораблів, які утворюють основний ударний елемент початкового етапу розгортання системи ПРО в Європі. Вони оснащені комплексом протиракет "Іджіс" з вражаючим блоком "СМ-3" /SM-3/, здатних знищувати балістичні ракети в заатмосферному просторі. Ці сили будуть об'єднані в єдину систему з радаром раннього попередження в Туреччині і споруджуваним в Румунії пусковим блоком ракет "Іджіс" наземного базування, який повинен бути поставлений на бойове чергування в 2018 році.

Відповідно до положень конвенції Монтре про режим проходу військових кораблів у Чорне море через протоки Дарданелли і Босфор, перебування військових кораблів нечорноморських країн у Чорному морі не може перевищувати 21 доби, а загальний тоннаж кораблів кожної країни - 30 тис тонн. У лютому цього року під час Олімпійських ігор у Сочі в Чорному морі перебували відразу два американські кораблі - штабний "Маунт Уітні" та фрегат "Тейлор". Перший з них витримав терміни конвенції Монтре, а другий прострочив їх під приводом усунення поломки гребного гвинта в турецькому порту Самсун при виході з Чорного моря.

У березні на тлі кризи в Україні та окупації Криму в Чорному морі з'явився інший американський корабель - есмінець "Тракстан", який відвідав порти Румунії та Болгарії і провів спільні навчання в море з кораблями ВМС цих країн. Американське командування назвало цей візит плановим. "Тракстан" також не порушив строки конвенції Монтре, зайшовши в Чорне море 7 березня і залишивши його 21 березня.