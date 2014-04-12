Росія після анексії Криму не має права пропонувати реформи ОБСЄ - дипломат США

Як передає кореспондент УНІАН, про це Баєр сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Києві.

“У світлі того, що Росія скоїла кричущі порушення принципів, які є основоположними для ОБСЄ, навряд чи вона має якісь підстави наполягати чи пропонувати реформи самої організації”, - сказав Баєр.

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За його словами, для всіх, хто поважає Гельсінські принципи, вони є настільки ж актуальними, як у 1975 році, коли вони підписувалися, і будь-які спроби зробити ОБСЄ більш ефективною мають базуватися на цих принципах.

“Принципи, які були закладені у Гельсінські угоди 40 років тому, є такими ж актуальними зараз, як і тоді”, - додав Баєр.