Росія після анексії Криму не має права пропонувати реформи ОБСЄ - дипломат США
Постійний представник США при ОБСЄ Деніел Баєр вважає, що Росія після анексії Криму не має права пропонувати реформи ОБСЄ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Баєр сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Києві.
“У світлі того, що Росія скоїла кричущі порушення принципів, які є основоположними для ОБСЄ, навряд чи вона має якісь підстави наполягати чи пропонувати реформи самої організації”, - сказав Баєр.
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За його словами, для всіх, хто поважає Гельсінські принципи, вони є настільки ж актуальними, як у 1975 році, коли вони підписувалися, і будь-які спроби зробити ОБСЄ більш ефективною мають базуватися на цих принципах.
“Принципи, які були закладені у Гельсінські угоди 40 років тому, є такими ж актуальними зараз, як і тоді”, - додав Баєр.