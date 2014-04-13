Російський журналіст спростовує, що його підстрелили в Слов'янську
23:33, 13 квітня 2014Політика
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Журналіст російської ВГТРК Андрій Мещеряков, посвідчення якого було знайдено в "розстріляній" машині м. Слов'янську 13 квітня, насправді не постраждав і перебуває вдома.
Російський журналіст спростовує, що його підстрелили в Слов'янську / slavgorod.com.ua
Про це він сам написав у Фейсбук.
"Ось так... Сидиш собі вдома, радієш життю, а виявляється мене в Слов'янську підстрелили... Не вірте це провокація, блін...", - написав Мещеряков.
Читайте такожУ Слов'янську в упор розстріляли машину з людьми
Як повідомляв УНІАН, Слов'янську в упор розстріляли машину з людьми. За неофіційними даними, загинуло дві людини. Одного пораненого доставили в лікарню у важкому стані.
В автомобілі знайшли банківську картку на ім'я Мещерякова Андрія. За інформацією видання "ОстроВ", в машині знайдено посвідчення журналіста ВДТРК на ім'я Андрія Мещерякова.
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