Франція направила в Чорне море протичовновий фрегат

Про це повідомляють фахівці центру стратегічного і оборонного аналізу infosdefense.com, інформує еizvestia.com.

"Протичовновий фрегат Dupleix з 14 квітня по 1 травня буде виконувати поставлені перед ним завдання в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

У центрі нагадують, що з 28 березня французьке рятувальне судно FS Alize увійшло в Чорне море, де брало участь у військово-морських навчаннях у Варні (Болгарія). Після завершення навчань судно назад не поверталося.

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За даними фахівців центру, 10 квітня Босфор і Дарданелли перетнули есмінець ВМС США "Дональд Кук" і корабель розвідки ВМС Франції Dupuy de Lome.