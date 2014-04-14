Ярема закликає ВР дати оцінку діям депутатів, які підбурюють сепаратистів

Перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема закликає Верховну Раду дати оцінку діям деяких народних депутатів, які підбурюють сепаратистів на протиправні дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Ярема підкреслив, що деякі народні депутати і кандидати в президенти, користуючись своїм становищем, “замість того, щоб стабілізувати і зробити максимум зусиль для стабілізації ситуації в цих критичних регіонах, навпаки, підбурюють сепаратистів на протиправні дії”.

“ВР має дати оцінку цим підбурювачам”, - наголосив він.