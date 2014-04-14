У Мін'юсті пояснили, чому в Києві заговорили про референдум

Питання проведення референдуму щодо державного устрою України може розглядатись Верховною Радою як один із способів стабілізації ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу сказав міністр юстиції Павло Петренко.

Він зазначив, що на Погоджувальній раді голова ВР Олександр Турчинов зазначив, що таке питання не виключається і якщо буде відповідне рішення парламенту щодо проведення такого референдуму, то він може відбутись разом з президентськими виборами в цілях економії бюджетних коштів. "Я думаю, що це питання знаходиться в політичній площині. Це питання буде вирішуватись ВР, в тому числі як один із способів стабілізації ситуації по всій території України", - сказав Петренко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 квітня, на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту Олександр Турчинов не виключає, що в разі ухвалення парламентом рішення, разом з президентськими виборами може бути проведений референдум щодо унітарності України.