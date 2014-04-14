У Мін'юсті пояснили, чому в Києві заговорили про референдум
Павло Петренко зазначає, що питання референдуму щодо державного ладу України може розглядатися ВР як один із способів стабілізації ситуації.
Питання проведення референдуму щодо державного устрою України може розглядатись Верховною Радою як один із способів стабілізації ситуації в країні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу сказав міністр юстиції Павло Петренко.
Він зазначив, що на Погоджувальній раді голова ВР Олександр Турчинов зазначив, що таке питання не виключається і якщо буде відповідне рішення парламенту щодо проведення такого референдуму, то він може відбутись разом з президентськими виборами в цілях економії бюджетних коштів. "Я думаю, що це питання знаходиться в політичній площині. Це питання буде вирішуватись ВР, в тому числі як один із способів стабілізації ситуації по всій території України", - сказав Петренко.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 квітня, на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту Олександр Турчинов не виключає, що в разі ухвалення парламентом рішення, разом з президентськими виборами може бути проведений референдум щодо унітарності України.