Турчинов вже погоджується на референдум щодо федералізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Читайте такожТурчинов доручив Кабміну готувати проведення реформи місцевого самоврядування - указВін зазначив: “Ми не проти того, щоб проводився референдум. Більше того, я переконаний, що переважна більшість українців на цьому референдумі, який може, коли парламент прийме відповідне рішення, відбутися разом з президентськими виборами, переважна більшість українців висловиться за неподільну незалежну демократичну і унітарну Україну”.

Турчинов переконаний, що сьогодні українці готові “дати відсіч агресору, який зазіхає на нашу територіальну цілісність”.