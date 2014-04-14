На Банковій запевняють, що СІЗО "забиті" російською агентурою

Про це заявив 14 квітня в ефірі «5 каналу» тимчасово виконуючий обов`язки Заступника голови Адміністрації Президента України Андрій Сенченко, повідомляє прес-служба в.о. Президента України.

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«Сьогодні слідчий ізолятор, вибачте, забитий вже агентурою, яка чотири роки тому під чужими документами, під чужими прізвищами впроваджувалися в Україну, в той час як Україна не вела ні терористичних, ні розвідувальних дій на території Росії», - сказав Сенченко.

При цьому він зазначив, що це пов`язано з тим, що влада при Вікторі Януковичі здала всі силові структури Росії.