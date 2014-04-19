Путін нагородить військових РФ за анексію Криму

В ефірі російської телепрограми "Вести в субботу" Путін заявив, що імена цих військовослужбовців поки не будуть розголошені, передають РИА Новости.

"Я думаю, що найближчим часом не дізнаємося (імен військових - Ред.), але державні нагороди, звичайно, будуть", - сказав Путін.