Путін нагородить військових РФ за анексію Криму
12:05, 19 квітня 2014Політика
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Президент РФ Володимир Путін повідомив, що нагородить військовослужбовців, які брали участь у проведенні незаконного референдуму в Криму 16 березня.
Путін нагородить військових РФ за анексію Крим /REUTERS
В ефірі російської телепрограми "Вести в субботу" Путін заявив, що імена цих військовослужбовців поки не будуть розголошені, передають РИА Новости.
"Я думаю, що найближчим часом не дізнаємося (імен військових - Ред.), але державні нагороди, звичайно, будуть", - сказав Путін.
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