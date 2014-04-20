Місія ОБСЄ виявила ознаки роботи "закордонних консультантів" на Донеччині

Про це він сказав в інтерв’ю російському радіо «Эхо Москвы», передає Радіо Свобода.

Ціллікенс уточнив, що чітких доказів цього місія ОБСЄ поки не має.

«Може, завтра будуть такі докази, я цього не виключаю. Поки що їх (доказів) немає. Але ознаки є», – заявив він.

Читайте такожРНБО: інформація про причетність «Правого сектора» до перестрілки у Слов`янську - провокація РФКерівник місії ОБСЄ на Донеччині додав, що в повідомленнях про загиблих у сутичках за участю сепаратистів в Україні зазвичай завищують. Зокрема, в Маріуполі Донецької області, де повідомляли про трьох загиблих нападників на українську військову частину, місія змогла підтвердити інформацію тільки про одного загиблого.

Ціллікенс повідомив, що місія користується лише відкритою інформацією, тобто «дивиться і пише про те, що бачить на місці». За словами німецького дипломата, на базі цієї інформації може бути створена не цілком повна картина, але він вважає, що ця картина об’єктивна.

Росія категорично заперечує наявність своїх агентів, у тому числі бійців сил спецпризначення, в регіонах України, де діють українські проросійські сепаратисти і невідомі люди у військовому одязі й зі зброєю, що є на озброєнні тільки в Росії, які іноді визнають своє походження з російських спецсил.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

6-7 квітня в Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами скоїли спроби захопити органи державної влади. Вони вимагають «федералізації» України і навіть приєднання до Росії.

12-13 квітня російські озброєні бойовики почали провокувати зіткнення на південному сході України і захоплювати адмінбудівлі.