Самопроголошений мер Слов'янська ввів комендантську годину
У Слов'янську Донецької області самопроголошений «народний мер» і глава ополчення Слов'янська Донецької області В'ячеслав Пономарьов оголосив про введення в місті комендантської години з 24.00 до 6.00.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють місцеві журналісти, які працюють у Слов'янських ЗМІ. За їх словами, введено комендантську годину з 20 квітня у зв'язку з нічної (с19 на 20 квітня) перестрілкою на околиці Слов'янська.
Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, вночі з 20 квітня в Слов'янську під час перестрілки між двома групами громадян одна людина загинула, а троє отримали поранення.
«В місті Слов'янськ Донецької області 20 квітня близько 3.00 на блокпосту між двома групами громадян виникло збройне зіткнення. Внаслідок цього одна людина загинула і троє отримали вогнепальні поранення. Потерпілі госпіталізовані», - йдеться в повідомленні МВС.
Читайте такожВ МВС назвали Слов'янськ найнебезпечнішим містом УкраїниУ повідомленні підкреслюється, що подробиці даного інциденту уточнюються.
Деякі російські ЗМІ поширювали інформацію про причетність до стрілянини в Слов'янську представників «Правого сектора».
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Вікторія Сюмар заявила, що інформація, поширена російськими ЗМІ, про причетність представників «Правого сектора» до перестрілки в Слов'янську, є провокацією російської, а її призначення - показати, що ситуація в Україні не контрольована.
Пізніше «Правий сектор» заявив, що не має відношення до перестрілки в Слов'янську, а спроби російських ЗМІ пов'язати ці події з представниками організації, спрямовані на залякування людей на сході України.