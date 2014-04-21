Самопроголошений мер Слов'янська ввів комендантську годину

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють місцеві журналісти, які працюють у Слов'янських ЗМІ. За їх словами, введено комендантську годину з 20 квітня у зв'язку з нічної (с19 на 20 квітня) перестрілкою на околиці Слов'янська.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, вночі з 20 квітня в Слов'янську під час перестрілки між двома групами громадян одна людина загинула, а троє отримали поранення.

«В місті Слов'янськ Донецької області 20 квітня близько 3.00 на блокпосту між двома групами громадян виникло збройне зіткнення. Внаслідок цього одна людина загинула і троє отримали вогнепальні поранення. Потерпілі госпіталізовані», - йдеться в повідомленні МВС.

Читайте такожВ МВС назвали Слов'янськ найнебезпечнішим містом УкраїниУ повідомленні підкреслюється, що подробиці даного інциденту уточнюються.

Деякі російські ЗМІ поширювали інформацію про причетність до стрілянини в Слов'янську представників «Правого сектора».

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Вікторія Сюмар заявила, що інформація, поширена російськими ЗМІ, про причетність представників «Правого сектора» до перестрілки в Слов'янську, є провокацією російської, а її призначення - показати, що ситуація в Україні не контрольована.

Пізніше «Правий сектор» заявив, що не має відношення до перестрілки в Слов'янську, а спроби російських ЗМІ пов'язати ці події з представниками організації, спрямовані на залякування людей на сході України.