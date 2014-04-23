Джерело в МВС розповіло про тортури депутата Горлівської міськради

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив главред "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

"Жахливо катували. Краще ці фото нікому не бачити. Це робили не люди, а звірі. Пекли вогнем, різали ножами.... Експерти кажуть - чисто кавказький почерк. Кавказ в Донецькій області. Є два свідки, які бачили як катували цих людей у будівлі, яку контролюють "зелені чоловічки", що саме вони охороняли кімнату тортур. Зараз там же в Слов'янську зник американський журналіст і ще кілька громадян України", - пише він.

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"Якщо генерали з антитерористичних сил будуть, як і раніше, так зухвало пасивні й завтра, то виникає питання - з чийого бюджету вони отримують зарплату? Тоді вони теж співучасники військових злочинів", - підкреслив він.