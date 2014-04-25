Царьов знову зустрівся з сепаратистами в захопленій ними Донецькій ОДА

Про це повідомляє портал "Новини Донбаса".

Зокрема, зазначається, що Царьов не вважає проросійських терористів сепаратистами, а називає їх простими мітингувальниками. Він також пообіцяв забезпечити медикаментами Південно-східний регіон.

За його словами, перша партія дефіцитних у східному регіоні ліків, прибула вже вчора. Зокрема, це стосується інсулінових препаратів.

"Ситуація особливо загострилася в Луганську і Донецьку - тут перебої з постачанням інсуліну. Тому рух "Юго-Восток" звернувся в МНС Росії, якщо є така можливість, для цих двох областей надати гуманітарну допомогу продуктами і медикаментами", - сказав він.

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Крім цього він додав, що якщо запасу медикаментів не буде вистачати, незабаром вони поповняться.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, раніше в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про те, що 11 квітня поточного року під час виступу на мітингу р. в Донецьку народний депутат України Олег Царьов висловив публічні заклики до зміни територіальної цілісності України шляхом її федералізації.