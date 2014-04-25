Держдеп США: Будь-яке введення військ на територію України буде серйозною помилкою

"Ми пильно спостерігаємо за тим, що відбувається в Україні, і занепокоєні пересуванням російських військових на кордоні з Україною. Ми занепокоєні перебуванням десятків тисяч російських солдат, які вишукувалися у загрозливій позиції", - заявила Джен Псакі.

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Щодо перетину україно-російського кордону трьома російськими гелікоптерами, речниця держдепу сказала наступне: "Я не можу підтвердити факт перетину, але можу сказати: будь-яке введення військ на територію України буде серйозною помилкою", передає Голос Америки.

"Ми бачили повідомлення про звільнення американського репортера (Саймона Островського- ГА) поблизу Слов’янська. Ми вітаємо його звільнення. Ми знаємо, що у заручниках перебувають інші журналісти, і ми закликаємо Росію вжити свій вплив, аби вони були звільнені негайно", - прокоментувала Джен Псакі звільнення Саймона Островського.

"Заяви Лаврова щодо того, що Росія робить найбільше для стабілізації в Україні - дуже смішні", - відзначила речниця.

"Українська сторона вживає чимало зусиль, аби виконати свою частину Женевських домовленостей: вони запропонували амністію, активно співпрацюють зі спостерігачами від ОБСЄ, намагаються досягти компромісу з сепаратистами та роблять кроки у напрямку конституційної реформи. Росія, в свою чергу, з моменту підписання Женевських угод, нічого не зробила для деескалації конфлікту. Навпаки – активно роздмухує конфлікт. Якщо Росія не буде вживати заходів зі свого боку, будуть введені додаткові санкції. Легітимний український уряд має право робити все, аби зберегти спокій, мир та порядок", - заявила Джен Псакі.