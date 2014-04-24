МЗС України: Росія готова здійснити агресію проти України

Про це йдеться в коментарі МЗС України щодо висловлювань Міністра закордонних справ РФ С.В.Лаврова в інтерв'ю російському телеканалу "Russia Today".

"На тлі кроків, що здійснюються в Україні з метою добросовісної та повної імплементації Женевських домовленостей, абсолютним дисонансом стали висловлені 23 квітня Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в інтерв’ю російському телеканалу “Russia Today” погрози застосування російських збройних сил у відповідь на законне здійснення в Україні заходів з боротьби з терористичними та сепаратистськими проявами", - йдеться в коментарі.

Згадані висловлювання в МЗС розцінили як готовність російської сторони здійснити агресію проти України, а також продовжити з цією метою концентрацію російських військ поблизу державного кордону України.

"Використання у згаданому інтерв’ю припущень щодо можливості атаки з боку України на інтереси Росії та росіян, нападу на громадян Росії виглядає кричуще необґрунтованим на тлі тих зусиль, які докладає Україна для деескалації конфлікту та розв’язання його мирним шляхом", - заявили в МЗС.

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У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що антитерористична операціящо нині здійснюється, повністю відповідає чинному законодавству України та взятим українською стороною міжнародним зобов’язанням і спрямована на захист жителів східних регіонів України від терористичних та інших протизаконних дій, а також припинення насильства.

"Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію неухильно дотримуватися норм міжнародного права, зокрема, щодо поваги до суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в заяві.