В Одесі громадяни за підробленими довідками про інвалідність одержали 1 млн гривень - прокуратура
11:21, 26 квітня 2014Політика
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В Одесі громадяни за підробленими довідками про інвалідність незаконно одержали виплати на 1 млн грн.
В Одесі громадяни за підробленими довідками про інвалідність незаконно одержали 1 млн. грн - прокуратура
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратурою Приморського району Одеси виявлено факти одержання 13 громадянами пенсій за інвалідністю на підставі підроблених медичних довідок, внаслідок чого збитки Пенсійного фонду України становлять більш як 1 млн грн.
За цими фактами в квітні зареєстровано 13 кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 190 (шахрайство), ч.3 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України. Ведеться слідство.
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