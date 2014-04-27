Брат Голомши очолив міліцію Київщини

Про це УНІАН повідомили в главку міліції Київщини, зауваживши, що відповідний відомчий документ в МВС було підписано очільником відомства Арсеном Аваковим у п’ятницю.

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